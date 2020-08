Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Lastrup- Versuchter Enkeltrick

Am Donnerstag, 06. August 2020, gegen 12.30 Uhr, kam es im Bereich Lastrup zu einem versuchten Enkeltrick. Eine bislang unbekannte Anruferin meldete sich telefonisch bei einer 88-Jährigen Frau und gab sich ihr gegenüber als Enkelin aus. Da der 88-Jährigen dieser Anruf eigenartig vorkam, beendete sie das Gespräch. Zu einem Sachschaden ist es nicht gekommen. Tipps gegen Enkeltrick-Anrufen sind unter dem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/ abrufbar.

Molbergen/ Grönheim- Kennzeichenmissbrauch

Am Donnerstag, 06. August 2020, gegen 08.00 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 80-jährigen Fahrer aus Dwergte mit einem Trecker samt Anhänger in der Lange Straße. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass die an dem Anhänger angebrachten grünen Wiederholungskennzeichen mittlerweile für einen PKW und einem anderen Halter zugeteilt wurden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde gegen den Fahrer eingeleitet.

Garrel- Unfallflucht -Zeugenaufruf

Am Donnerstag, 06. August 2020, 21:48 Uhr, kam es in Garrel auf der Varrelbuscher Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Bakumerin fuhr mit ihrem Pkw, Skoda Octavia, die Varrelbuscher Straße, aus Richtung Garrel-Ortsmitte kommend, in Richtung Cloppenburg (B72). In Höhe der Cloppenburger Straße kam ihr im dortigen Kurvenbereich ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit entgegen. Dabei könnte es sich um einen Mercedes gehandelt haben. Dieses Fahrzeug geriet im Begegnungsverkehr auf die Fahrspur der 26-jährigen und streifte dort den Außenspiegel vom Skoda, der dabei zerstört wurde und gegen die Fahrertür schleuderte. Am Fahrzeug der Bakumerin entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 1200 Euro. Der unbekannte Unfallverursacher beschleunigte sein Fahrzeug weiter und flüchtete in Richtung Garrel. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können werden gebeten sich mit der Polizei in Garrel in Verbindung zu setzen, Tel.: 04474-310.

Lindern (Oldenburg)- Verkehrsüberwachung

Am Donnerstag, 06. August 2020, zwischen 07.30 Uhr und 13.00 Uhr, führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Cloppenburg/ Vechta Verkehrskontrollen im Bereich Lindern durch. Im Rahmen der Verkehrsüberwachung kontrollierten die Polizeibeamten einen 69-jährigen LKW-Fahrer aus Werlte. Dieser befuhr die Lastruper Straße und missachtete dabei das Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge mit einem Gewicht von über 3,5 Tonnen. Ferner hatten der Fahrer und zwei Mitinsassen den Sicherheitsgurt nicht angelegt und die Ladung war mangelhaft gesichert. Drei weitere Gurtverstöße, einen Handyverstoß sowie eine nicht vorschriftsgemäße Sicherung eines Kindes in einem Kraftfahrzeug stellten die Beamten im weiteren Verlauf fest. Bei einer Verkehrskontrolle eines 49-jährigen LKW-Fahrers aus den Niederlanden wurde festgestellt, dass im digitalen Fahrtenschreiber keine Fahrerkarte eingelegt wurde. Zudem wurden keine Arbeitszeitnachweise geführt. Bei weiteren Kontrollen stellten die Beamten zwei abgelaufene Hauptuntersuchungen an Kraftfahrzeugen sowie einen Verstoß gegen die Pflicht zum Tragen eines Schutzhelmes mit. Gegen die betroffenen Personen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

