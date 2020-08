Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Einbruch in Baumarkt

Am Donnerstag, 06. August 2020, zwischen 00.00 Uhr und 04.00 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Baumarktes in der Lindenstraße. Ob die Täter Diebesgut erlangt haben, ist Teil der weiteren Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.

Vechta- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, 06. August 2020, gegen 09.15 Uhr, kam es im Einmündungsbereich der Straße Oldenburger Straße und Gutenbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger PKW-Fahrer aus Schwanewede beabsichtigte von Oldenburger Straße nach rechts in die Gutenbergstraße abzubiegen. Hierbei übersah dieser einen 73-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta, welcher den Radweg der Oldenburger Straße in Richtung Langförden befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Berührung der Fahrzeuge, wobei der Pedelec-Fahrer zu Fall kam und sich schwere Verletzungen zuzog. Der Pedelec-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Schadenshöhe am Pedelec ist derzeit nicht bekannt.

Visbek- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Donnerstag, 6. August 2020, gegen 09.50 Uhr, kam es auf der Schneiderkruger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Ludwigshafen am Rhein befuhr die Schneiderkruger Straße in Richtung Visbek. Nach derzeitigen Erkenntnissen wich der Fahrer einem Tier aus und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend überfuhr dieser einen Leitpfahl und geriet in einen Graben. Dabei prallte der PKW gegen mehrere am Rand stehende Bäume. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 37-jährige Mann schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Damme- Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen

Am Donnerstag, 06. August 2020, gegen 10.30 Uhr, kam es auf der Steinfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige PKW-Fahrerin aus Wagenfeld, ein 38-jähriger PKW-Fahrer aus Dinklage und ein 20-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne befuhren die Steinfelder Straße in Richtung Damme. Der 20-jährige PKW-Fahrer setzte zum Überholen an und beabsichtigte links an der Kolonne vorbeizufahren. Dies übersah der 38-jährige, welcher ebenfalls nach links zum Überholen ausscherte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei beide PKW linksseitig in ein Waldstück geschleudert wurden. Beide Fahrer wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden PKW entstanden erhebliche Sachschäden. Beide PKW wurden abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Neben Polizei- und Rettungskräften befanden sich etwa 42 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehren Damme und Borringhausen vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell