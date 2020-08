Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta- Diebstahl eines Mopeds

Von Sonntag, 02. August 2020, 19.00 Uhr bis Donnerstag, 06. August 2020, 18.30 Uhr begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Oyther Straße, auf die Terrasse eines Wohnhaues und entwendeten ein dort abgestelltes hellblaues Moped des Herstellers Motobeca. Das Moped konnte zwar am 06. August 2020 auf einem Gehweg im Schnepfenweg wieder aufgefunden werden, Hinweise zu den Tätern liegen derzeit aber nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-9430.

Steinfeld- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitag, 07. August 2020, 00.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger aus Steinfeld mit einem Pkw den Goethering in Steinfeld, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Eine Blutprobe wurde dem 19-jährigen entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 05. August 2020, 17.55 Uhr, beabsichtigte ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw in Vechta, Falkenweg, auf dem Parkplatz eines Schuhgeschäftes rückwärts aus einer Parklücke zu fahren. Hierbei übersah er den blauen Pkw, Skoda Octavia, eines 30-jährigen aus Goldenstedt, der soeben sein Fahrzeug hinter dem Pkw des Unbekannten eingeparkt hatte. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Frontstoßstange des Pkw des 30-jährigen beschädigt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich aber von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen, Tel.: 04441-9430.

Damme- Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstag, 06. August 2020, gegen 16:05 Uhr, beabsichtigte ein 57-jähriger Pkw-Fahrer aus Damme von einem Grundstück auf die Neuenwalder Straße aufzubiegen. Hierbei übersah er eine 18-jährige Fahrerin aus Damme, die mit ihrem Pedelec den linksseitig der Neuenwalder Straße gelegenen Gehweg befuhr. Der Gehweg war für Radfahrer freigegeben. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Pedelec-Fahrerin stürzte und sich schwer verletzte. Diese wurde für eine weitere Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 06. August 2020, gegen 16.25 Uhr, kam es im Bereich des Kreisverkehrs der Straßen Südring und Bergweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger PKW-Fahrer aus Lohne beabsichtigte den Kreisverkehr in Richtung Südring zu verlassen. Im Bereich der Ausfahrt kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 30-jährigen Pedelec-Fahrer aus Vechta. Dieser beabsichtigte die Straße Südring vom Radweg der Straße Bergweg kommend in Richtung Brägel zu überqueren. Hierbei missachtete dieser die Vorfahrt des PKW-Fahrers. Der Pedele-Fahrer verletzte sich bei dem Verkehrsunfall leicht und wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell