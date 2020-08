Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Getränkekisten aus Anhänger entwendet

Zwischen Montag, 03. August 2020, 12.00 Uhr, und Donnerstag, 06. August 2020, 11.30 Uhr, kam es in der Deichstraße zu einem Diebstahl. Ein unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem verschlossenen Anhänger und entwendete aus diesem diverse Getränkekisten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Saterland/ Strücklingen- Schwelbrand

Am Donnerstag, 06. August 2020, gegen 15.00 Uhr, kam es in der Schillerstraße in einem dortigen Haus zu einem Schwelbrand. Vermutlich wurde der Schwelbrand mit einer starken Rauchentwicklung durch ein Bekleidungsstück, welches im Bereich einer Herdplatte lag, ausgelöst. Durch den Brand wurden das Bekleidungsstück sowie ein Hochstuhl beschädigt. Ein 2-jähriges Kind zog sich eine minimale Verletzung zu. Die freiwilligen Feuerwehren Scharrel und Saterland rückten mit 30 Einsatzkräften aus und löschten den Brand. Neben Polizei und Feuerwehr befand sich eine Rettungsdienstbesatzung vor Ort.

Friesoythe- Anruf eines falschen Polizeibeamten

Am Freitag, 07. August 2020, gegen Mitternacht meldete sich ein bisher unbekannter Täter telefonisch bei einer 68-Jährigen Frau aus Friesoythe und gab sich ihr gegenüber als Beamter einer Kriminalpolizei aus. Der Anrufer erklärte der 68-Jährigen, dass im Ort Täter herumlaufen würden und diese ihren Namen und Adresse auf einen Zettel hätten. Die Anruferin hat gut reagiert und die Polizei Friesoythe über den verdächtigen Anruf in Kenntnis gesetzt. Bargeld oder Wertgegenständen hat der Täter nicht erlangt. Die Polizei rät weiterhin misstrauisch zu sein und bittet um Sensibilisierung älterer Menschen. Tipps: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

