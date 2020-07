Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Auf dem Zooparkplatz ist es am Mittwoch (22.07.) zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Der Fahrer eines Tesla Motors S stellte seinen Wagen gegen 11.15 Uhr auf dem Parkplatz am Zoo ab. Gegen 17.30 Uhr kam er zu seinem Pkw zurück und stellte fest, dass die hintere rechte Tür und der hintere rechte Kotflügel beschädigt waren. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 3.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich darum zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell