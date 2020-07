Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Sachbeschädigungen

Ibbenbüren (ots)

Die Polizei ist am Mittwoch zu einem Parkplatz am Gerichtsweg gerufen worden. Den Angaben zufolge waren dort Fahrzeuge beschädigt worden. Ein Zeuge bemerkte am Mittwochmorgen (22.07.2020), um 07.00 Uhr, dass an einigen Reifen Ventile abgeschnitten worden waren. An einem Anhänger waren beide Reifen ohne Luft. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell