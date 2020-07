Polizei Steinfurt

POL-ST: Hopsten, Einbruch gemeldet

Hopsten (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstagabend oder in der Nacht zum Mittwoch (22.07.2020) in ein Reihenhaus am Nachtigallenweg eingebrochen. Die Unbekannten schlugen in der Zeit zwischen 17.00 Uhr und den Morgenstunden die Fensterscheibe des Toilettenraumes ein. Durch das Fenster stiegen die Täter in das Gebäude. Hier durchsuchten sie in den Räumen nach Wertgegenständen. Angaben zu entwendetem Diebesgut konnten noch nicht gemacht werden. Die Polizei hat die Spuren am Tatort gesichert. Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

