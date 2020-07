Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in eine Gaststätte

Emsdetten (ots)

In der Nacht zum Dienstag (21.07.2020) sind unbekannte Täter in ein Lokal an der Frauenstraße eingestiegen. In den Räumen brachen sie zwei Geldspielautomaten auf. Wie viel Geld sie daraus erbeutet haben, konnte noch nicht gesagt werden. Die Einbrecher hebelten in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 08.35 Uhr zwei Türen auf, um in die Räume der Gaststätte zu gelangen. Bei dem Einbruch richteten sie an den Automaten sowie an den beiden Türen Sachschäden an. Die Polizei bitte um Hinweis unter Telefon 02572/9306-4415.

