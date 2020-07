Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall/Flucht

Rheine (ots)

Ein Autofahrer stellte seinen schwarzen Renault Clio am Dienstagvormittag (21.07.2020), um 09.00 Uhr, auf dem Real-Parkplatz an der Lingener Straße 19 ab. Um 10.45 Uhr kam er zu seinem Fahrzeug zurück und stellte eine Unfallbeschädigung hinten rechts an seinem Fahrzeug fest. Der Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug, das vermutlich blau ist, bitte an die Polizei in Rheine unter der Rufnummer 05971/938-4215.

