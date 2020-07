Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Verkehrsunfall

Lienen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag (20.07.) ein Rollerfahrer schwer verletzt worden. Eine 62-jährige Frau aus Lienen war mit ihrem Auto auf der Schafstraße in Fahrtrichtung Lienen unterwegs. In Höhe der Einmündung Nigge Weg kam ihr ein Rollerfahrer entgegen und schnitt ihre Fahrspur. Beim Versuch auszuweichen stießen beide Fahrzeuge zusammen. Daraufhin stürzte der 19-jährige Rollerfahrer aus Lengerich und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

