Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: FL - Koffer passte nicht in Schließfach - Polizeieinsatz

Flensburg (ots)

Gestern Abend wurde die Bundespolizei von Bahnmitarbeitern auf einen Koffer in einem Schließfach im Flensburger Bahnhof hingewiesen. Eine Streife nahm sich der Sache an und stellte fest, dass ein Koffer in einem offenen Schließfach war. Aufgrund der Größe des Koffers ließ sich das Gepäckfach nicht abschließen.

Die Bundespolizisten forderten Sprengstoffspürhunde und den Kampfmittelräumdienst an. Der Bahnhof wurde evakuiert und die Bahnstrecke gegen 20.40 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Zwei Streifenwagen des 1. Polizeireviers sperrten die Zufahrtsstraßen zum Bahnhof.

Zwei Sprengstoffspürhunde wurden mit einem Hubschrauber der Bundespolizei nach Flensburg geflogen. Die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes untersuchten den Koffer und konnten nach kurzer Zeit Entwarnung geben.

Der braune Koffer enthielt Damenbekleidung und zerknüllte Zeitungen. Die Sperrung des Bahnhofes konnte gegen 22.30 Uhr aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Flensburg

Valentinerallee 2a

24941 Flensburg

Pressesprecher

Hanspeter Schwartz

Telefon: 0461/3132-104 o. Mobil: 0160/8946178

Fax: 0461/ 31 32 - 107

E-Mail: bpoli.flensburg.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell