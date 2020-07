Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung an Kfz

Rheine (ots)

An der Friedenstraße ist zwischen Samstagmorgen (18.07.), 09.00 Uhr und Montagmorgen, 05.00 Uhr, ein schwarzer Seat Leon beschädigt worden. Die Windschutzscheibe des Fahrzeugs war gesprungen. Der Fahrer des Wagens hatte das Fahrzeug an der Friedenstraße, etwa 20 Meter hinter der Einmündung zur Bahnhofstraße, abgestellt. Als der Fahrzeuginhaber am Montagmorgen zu seinem Fahrzeug kam, stellte er den Schaden fest. Die Polizei geht davon aus, dass Unbekannte mit einem Gegenstand den Schaden an der Windschutzscheibe verursacht haben. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

