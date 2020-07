Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Brände gemeldet

Rheine (ots)

Am vergangenen Wochenende sind mehrere Brände gemeldet worden. Die Polizei bittet, jede verdächtige Beobachtung, die mit den Bränden in Verbindung stehen könnte, mitzuteilen. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215. PKW-Brände wurden am Samstag, gegen 01.20 Uhr, an der Straße Unterm Waldhügel, in der Nacht zum Montag, um 01.33 Uhr, an der Schorlemerstraße und um 02.50 Uhr an der Surenburgstraße gemeldet. Die Feuerwehr konnte die Brände löschen. Am Schwarzen Weg hat es am Sonntagmittag, um 12.10 Uhr, unter einem Fahrzeug gebrannt. Zudem brannten am späten Sonntagabend (19.07.2020) um 23.45 Uhr am Wegesrand der Salinenstraße drei Mülleimer und um 15.45 Uhr an Surenburgstraße 142 ein Altkleidercontainer.

