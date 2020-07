Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Verkehrsunfall/Flucht

Rheine-Mesum (ots)

Am Freitag (17.07.2020), um 17.40 Uhr, wurde in Mesum, im Einmündungsbereich Rheiner Straße/Mesumer Straße, ein Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel beschädigt. Der Aufprall war dermaßen heftig, dass der Mast des Verkehrszeichens glatt abbrach. Da das flüchtige Fahrzeug einige Teile vom Fahrzeug hinterließ, kann die Fahrzeugfarbe auf grau bestimmt werden. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug bitte an die Polizei in Rheine unter der Rufnummer 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell