Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall/Flucht mit Personenschaden

Steinfurt (ots)

Pkw-Fahrer und Zeuge gesucht Am Sonntag (19.07.2020) kam es um 00.30 Uhr in Altenrheine auf der Bergstraße - Höhe Gasthaus Rielmann - zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Verletzt wurde ein unter Alkoholeinfluss stehender 35-jähriger Fußgänger, der sein Rad mit eingeschaltetem Licht in Gehrichtung Innenstadt schob. Der Fußgänger wählte nach dem Sturz selbstständig den Notruf der Polizei und machte Angaben zu einem Pkw, der ihn, trotz Gegenverkehr, überholt habe. Beim Einscheren habe dieser Pkw ihn geschnitten, so dass er zu Fall kam. Nach dem Sturz erkundigte sich ein Mann nach dem Zustand des gestürzten Fußgängers und verließ im Anschluss die Unfallstelle mit einem Bulli. Ob es sich bei dem Mann um den Fahrzeugführer des überholenden Pkw handelt oder einen unabhängigen Zeugen ist derzeit unklar. Unfallzeugen oder Personen die zu dem beschriebenen Fahrzeug Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell