Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Sachbeschädigung/Hausfriedensbruch

Lengerich (ots)

In einem Gebäudekomplex am Avereschweg haben sich ungebetene Gäste aufgehalten. Am späten Donnerstagabend (16.07.2020), gegen 23.20 Uhr, waren von dort verdächtige Geräusche gemeldet worden. Die Recherchen vor Ort ergaben, dass sich Unbekannte auf die Feuerwehrtreppe des Gebäudes begeben hatten. Von dort waren sie in den Flur des mehrstöckigen Hauses gelangt. Hier warfen sie insgesamt drei Stühle um, die dadurch beschädigt wurden. Schließlich hatten sich die Unbekannten auch auf dem Dach aufgehalten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

