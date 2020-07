Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Beleidigung/Sachbeschädigung

Rheine (ots)

Am Donnerstagabend (16.07.2020) meldete sich ein Autofahrer aus den Niederlanden bei der Polizei, um eine Anzeige zu erstatten. Einer Polizeistreife erklärte er vor Ort, dass er gegen 20.45 Uhr mit seinem BMW vom Lingener Damm nach links in die Sandkampstraße abgebogen war. Zu dem Zeitpunkt fuhr ein unbekannter Fahrradfahrer auf der gegenüberliegenden Straßenseite stadtauswärts. Plötzlich habe der Unbekannte dem Geschädigten den Mittelfinger gezeigt. Der 26-Jährige stoppte und sprach den geschätzt zwischen 25 und 35 Jahre alten Radfahrer an. Im Weiteren nahm dieser einen Stein auf und warf ihn gegen seinen PKW. An dem Auto wurden an der hinteren linken Seitenscheibe Lackschäden sowie Schäden am Fensterglas festgestellt. Der Unbekannte trug ein blaues T-Shirt mit orangenem Reklameaufdruck und eine lange blaue Hose. Zudem war der Mann korpulent, hatte kurze schwarze Haare und einen Dreitagebart. Das Fahrrad wurde als "altes Schrottrad" bezeichnet.

Der Mann fuhr mit dem Fahrrad anschließend über den Venhauser Damm stadtauswärts und bog nach links in den Holstener Weg ein. Er konnte von der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

