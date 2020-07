Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Sachbeschädigung, Cabrio demoliert

Rheine (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Mann aus Rheine, als er am Montag (13.07.), gegen 11.00 Uhr, zu seinem Pkw, einem Ford Ka Cabrio, kam. Er hatte sein Auto eine Woche zuvor am Montag (06.07) in einem nicht öffentlichen und damit nicht zugänglichen Teil der Tiefgarage auf der Matthiasstraße 23 abgestellt. Die Möglichkeit sein Fahrzeug dort abzustellen, wurde ihm nach einer Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber eingeräumt. Vermutlich mehrere bislang unbekannte Täter hatten seinen Wagen völlig demoliert. Die Randalierer zerstörten das Stoffdach, traten die Kunststoffstoßstange vorn und Teile der Heckschürze hinten ab, rissen die Spiegel von den Türen und brachen die Scheibenwischer ab. Darüber hinaus sprühten sie den ganzen Wagen mit Schaum aus zwei Feuerlöschern ein. In einem anderen Bereich der Tiefgarage fanden die Beamten weitere leere Feuerlöscher und einen abgerollten Feuerlöschschlauch. Aus einem nicht verschlossenen Technikraum nahmen die Täter einen Monitor und zerstörten ihn vor Ort. Der gesamte Schaden wird auf etwa 5 000 Euro geschätzt. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass in dem abgetrennten Teil der Tiefgarage Bauarbeiten an der Sprinkleranlage durchgeführt wurden. Offensichtlich war eine Tür, die aus diesem Bereich nach draußen führt, nicht verschlossen. Durch diese Tür konnten die Täter in die Garage und zu dem Pkw gelangen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im gesamten Bereich wurde nach verwertbaren Spuren gesucht. Die Beamten suchen darüber hinaus Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

