POL-ST: Greven, PKW beschädigt

Am Hansaring, Ecke Barkenstraße, haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (16.07.2020), nach 20.15 Uhr, einen PKW Renault beschädigt. An dem Fahrzeug zerstachen die Unbekannten einen vorderen Reifen. An der Pauline-Bünhove-Straße haben Unbekannte an einem Toyota eine Seitenscheibe eingeschlagen. Hier waren die Täter tagsüber unterwegs, und zwar am Mittwoch, zwischen 11.30 Uhr und 12.45 Uhr unterwegs. In der Nacht zum Mittwoch (15.07.2020), nach 23.00 Uhr, haben unbekannte Personen den Lack eines auf dem Wilhelmsplatz geparkten weißen Skodas verkratzt. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Am Siedlungsweg ist in der Zeit zwischen Dienstagabend, 18.00 Uhr und Mittwochvormittag (15.07.2020) an einem auf einem Hof geparkten Wagen ein Rücklicht beschädigt worden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

