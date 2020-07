Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Eigentümer eines Fahrrades gesucht

Steinfurt (ots)

Am Dienstag (14.07), gegen 13.30 Uhr, sah eine Polizeistreife, die mit dem Fahrrad unterwegs war, einen 34 jährigen Mann aus Steinfurt, der auf einem Fahrrad fahrend der Streife entgegenkam. Im Vorbeifahren erkannten sie den Mann. Der Steinfurter war ihnen dienstlich bekannt, weil er in der Vergangenheit diverse Straftaten im Zusammenhang mit Fahrrädern begangen hatte. Eine Funkstreifenbesatzung fuhr zur Wohnadresse des Steinfurters und fanden vor der Haustür das von den Beamten genau beschriebene Fahrrad. Der 34Jährige wurde zum Fahrrad befragt. Er konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen. Zudem verwickelte er sich in Widersprüche. Die Beamten hatten vor Ort den Verdacht, dass das Fahrrad unter Umständen zuvor entwendet worden war. Bislang ist es nicht gelungen, dass Fahrrad einem rechtmäßigen Eigentümer zuzuordnen. Deshalb wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit mit der Frage, wer das abgebildete Fahrrad wiedererkennt oder wer Hinweise zum Eigentümer geben kann. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

