Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Verkehrsunfall am Bischofsweg

Horstmar (ots)

Ein Autofahrer hatte seinen Pkw am Dienstag (14.07.2020) auf dem Bischofsweg in Höhe Haus Nummer 10 abgestellt. Um 23.55 Uhr vernahm ein Zeuge einen lauten Knall und beobachtete einen weißen Ford, der den Unfallort verließ. Dieser weiße Ford ist offensichtlich rückwärts gegen den parkenden Pkw gefahren und hat den Unfallort unerlaubt verlassen. Der entstanden Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Ford bitte an die Polizei Steinfurt unter folgender Rufnummer: 02551/15-4115.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell