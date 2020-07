Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Einbruch in eine Werkstatt

Westerkappeln (ots)

Von einem Grundstück am Heidkamp in Westerbeck haben Diebe umfangreiches Diebesgut entwendet. Aus einer Werkstatt stahlen sie verschiedene Werkzeuge, mehrere Maschinen sowie einen Aufsitzrasenmäher. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehr als 5.000 Euro. Die Täter begaben sich am Mittwoch (15.07.2020), in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 17.55 Uhr, auf das Areal und gingen dort zu der Werkstatt. Dort machten sie sich an einem Fenster zu schaffen und hebelten schließlich die Holzeingangstür auf. Auch die benachbarte Scheune wurde von ihnen gewaltsam geöffnet. Die Unbekannten warfen zudem einen Holzstapel um und zerstörten zwei Oberlichter. Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatortbereich in Westerbeck verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell