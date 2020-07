POL-ST: Recke, Verkehrsunfall

Polizei Steinfurt

An der Kreuzung Ibbenbürener Straße/Püttenbeckstraße sind am Mittwochmorgen (15.07.2020) zwei PKW kollidiert. Dabei entstanden erhebliche Sachschäden, die auf etwa 14.500 Euro geschätzt werden. Ein jugendlicher Mitfahrer wurde leicht verletzt. Gegen 08.45 Uhr war ein 85-jähriger Autofahrer auf der Püttenbeckstraße unterwegs. Nach Zeugenangaben hielt er am STOP-Zeichen an. Als er seine Fahrt dann fortsetzte, kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden Wagen eines 18-jährigen Ibbenbüreners. Dessen 15-jähriger Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen.

