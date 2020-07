Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbrecher bemerkt

Steinfurt (ots)

In einem Wohnhaus an der Straße Citadelle hat sich in der Nacht zum Mittwoch (15.07.2020) ein Einbrecher aufgehalten. Gegen 01.15 Uhr ist eine Bewohnerin des Hauses durch Geräusche geweckt worden. Sie bemerkte dann den Lichtschein einer Taschenlampe. Im nächsten Moment, sie befand sich gerade im Flur, kam eine männliche Person an ihr vorbei die Treppe heruntergelaufen. Der Unbekannte rannte zur Haustür, öffnete diese und rannte davon. Es handelte sich um eine junge männliche Person mit dunklen Haaren, die insgesamt dunkel gekleidet war. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte in einem Zimmer Schränke und Schubladen geöffnet und einige Gegenstände auf ein Sofa gelegt. Ob er dabei etwas entwendet hat, konnte noch nicht abschließend gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 01.15 Uhr auf den Einbruch oder auf den flüchtenden Täter aufmerksam geworden sind. Dies betrifft insbesondere auch den Bereich "Friedhof" und Horstmarer Straße. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

