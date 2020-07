Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Verkehrsunfallflucht

Ochtrup (ots)

Am Samstag (11.07.2020), in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und etwa 20.00 Uhr, wurde auf dem Kreuzweg 11, ein am Fahrbahnrand parkender Pkw, schwarzer Fiat 500, stark beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Schaden am Fiat auf etwa 3.000 Euro. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Nach Auswertung der Unfallspuren besteht der Verdacht, dass ein Fahrrad oder ein motorisiertes Zweirad die Beschädigungen hervorgerufen hat. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/ 9356 - 4155.

