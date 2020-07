Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Metelen (ots)

Auf dem Langenhorster Damm (K 73) ist am Dienstagnachmittag (14.07.2020) ein PKW von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben gelandet. Dabei wurden die 51-jährige Fahrerin und ihr 17-Jahre alter Beifahrer -beide aus Ahaus- leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Autofahrerin war den Schilderungen zufolge gegen 15.00 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Metelen gefahren. In einer Linkskurve kam sie aus bisher noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn und fuhr in den Straßengraben.

