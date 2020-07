Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Brandstiftung - Altkleidercontainer in Brand gesteckt -

Lienen (ots)

Unbekannte Täter haben einen Altkleidercontainer, der auf dem Lührmannsweg 1 in der Nähe des dortigen Schulgebäudes und des Friedhofs stand, in Brand gesteckt. Am Dienstag (14.07.), gegen 01.35 Uhr, meldete sich eine Zeugin bei der Feuerwehr und teilte mit, dass der Container brenne. Die Feuerwehr erschien mit einem Löschfahrzeug vor Ort. Die Feuerwehrmänner mussten den Behälter aufbrechen, um das Feuer löschen zu können. Der Container wurde durch das Feuer weitestgehend zerstört. Hinweise auf die Täter gibt es zurzeit nicht. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Brandstiftung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen gesehen haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4515.

