Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich-Aldrup, Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (12.07.), gegen 12.00 Uhr hat sich auf dem Saerbecker Damm ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Ein 19jähriger junger Mann aus Lengerich befuhr mit seinem Audi A6 den Saerbecker Damm in Fahrtrichtung Lengerich. In dem Fahrzeug saßen noch eine 19jährige Beifahrerin und ein 20jähriger Beifahrer. In Höhe der Hausnummer 60 stand ein 43jähriger Mann mit seinem Opel Meriva auf dem Grünstreifen. Das Fahrzeug kam aus Lengerich und stand in Fahrtrichtung Saerbeck. Wie sich herausstellte, beabsichtigte er auf dem Saerbecker Damm zu wenden, um dann später auf das Grundstück Nr. 60 zu fahren. Nach ersten Erkenntnissen wendete der Fahrer, blieb dann aber auf der gegenüberliegenden Seite in einer kleinen Ackerzufahrt stehen. Der Audi setzte an, um an dem auf der Zufahrt stehenden Wagen vorbeizufahren. In diesem Moment fuhr der Opel Meriva an und es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Fahrer des Opel Meriva und die Beifahrerin aus dem Audi schwer verletzt. Die beiden Personen wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell