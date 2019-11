Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall Saerbecker Straße

Greven (ots)

Auf der Saerbecker Straße hat sich am Mittwochnachmittag (06.11.2019) ein Auffahrunfall ereignet, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren. Gegen 15.00 Uhr fuhren eine 39-jährige Grevenerin, ein 67-jähriger Wettringer und ein 33-jähriger Grevener hintereinander stadteinwärts. In Höhe der Straße Wentruper Mark mussten sie aufgrund eines Rückstaus verkehrsbedingt anhalten. Eine 34-jährige Fahrerin aus Emsdetten bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Wagen des 33-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Wagen aufeinander geschoben. Die 34-Jährige und der 33-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Die anderen Personen blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf annährend 30.000 Euro geschätzt.

