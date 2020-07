Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, ein verletzter Pedelecfahrer

Steinfurt (ots)

Am Samstag (11.07.), gegen 20.15 Uhr befuhr ein 26jähriger Mann aus Dortmund mit einem Pedelec die Talstraße in Fahrtrichtung Püsselbürener Damm. Auf der kurvigen und abschüssigen Straße stürzte er plötzlich und verletzte sich dabei schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich eindeutige Hinweise auf Alkoholkonsum. Ein Alkoholvortest verlief positiv. Dem verletzten Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

