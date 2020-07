Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Steinfurt (ots)

Am Samstagmorgen (11.07.), gegen 05.50 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der Hanseller Straße. Die Unfallörtlichkeit sollte etwa 300 Meter hinter dem Kreisverkehr Vosskotten in Fahrtrichtung Nienberge liegen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein VW Bulli kopfüber auf dem Acker lag. Eine schwerverletzte Person lag im Straßengraben. Nach Zeugenaussagen war das Fahrzeug offensichtlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Hanseller Straße in Richtung Greven unterwegs. An der Unfallörtlichkeit war das Fahrzeug in einer leichten Linkskurve geradeaus gefahren, hatte sich überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und konnte aus dem Fahrzeug kriechen. Der Verletzte wurde nach Münster in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum. Dem verletzten Bulli-Fahrer wurde eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Der Pkw wurde bei diesem Unfall so stark beschädigt, dass von einem Totalschaden ausgegangen werden muss.

