Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer

Steinfurt (ots)

Am Samstag (11.07.) ereignete sich gegen 21.25 Uhr auf der Bahnhofstraße in Höhe der Einmündung Teutoburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Rennradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 22-jähriger Mann aus Lengerich befuhr mit seinem Pkw, VW Golf, die Teutoburger Straße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. An der Einmündung Teutoburger Straße / Bahnhofstraße übersah er beim Abbiegen auf die Bahnhofstraße offensichtlich einen 17-jährigen Rennradfahrer, der die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Innenstadt befuhr und an dieser Stelle vorfahrtsberechtigt war. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer schwer verletzt wurde. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl am Fahrrad und an dem Pkw entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell