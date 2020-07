Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfall mit Verletzten

Emsdetten (ots)

Nach Zeugenangaben verlangsamte ein 71-jähriger Autofahrer am Dienstagnachmittag (14.07.2020) gegen 16.25 Uhr auf der Elbersstraße seine Fahrt und fuhr mit mäßiger Geschwindigkeit. Ein nachfolgender 22-jähriger PKW-Fahrer aus Emsdetten bemerkte dies und bremste sein Fahrzeug. Ein nun nachfolgender 42-jähriger Emsdettener fuhr auf den Wagen des 22-Jährigen auf, wobei dieser auf den Wagen des 71-Jährigen geschoben wurde, der sich vor ihm befand. Der 42-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn ebenfalls in ein Krankenhaus. Die Sachschäden werden insgesamt auf etwa 6.500 Euro geschätzt.

