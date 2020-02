Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Versuchter Einbruch in Sakristei

Geeste (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich am Freitagnachmittag zwischen 13.30 - 17.00 Uhr in die katholische Kirche St.Isidor am Kirchweg begeben und versucht die Türen zur Sakristei aufzubrechen. Der Versuch schlug fehl, so dass die Täter ohne Diebesgut die Kirche verließen. Der Schaden wird auf rund 500 Euro beziffert.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 in Verbindung zu setzen.

