POL-EL: Sögel - Update zu verunglücktem Schwertransport

Wie bereits berichtet, ist am Sonntagmittag auf dem Hümmlinger Ring ein 250 Tonnen schwerer Kohlendioxidbehälter vom Tieflader eines Schwertransportes gefallen. Die Ursachenermittlung und die Planungen zur Bergung und Weiterführung des Transportes laufen unterdessen auf Hochtouren. Aktuell wird eine adäquate Umleitungsstrecke durch das Sögeler Stadtgebiet eingerichtet. Wenn möglich, umfahren sie diesen Bereich weiträumig. Ansonsten wird darum gebeten, den Umleitungsbeschilderungen U7 und U8 zu folgen. Zur Klärung der Unfallursache wird im Laufe des Vormittages zunächst ein unabhängiger Gutachter seine Arbeit am Unglücksort aufnehmen. Sämtliche beteiligten Institutionen werden parallel am heutigen Tage zusammenkommen, um das weitere Vorgehen zur Bergung und Weiterführung des Transportes zu besprechen. Sobald uns Ergebnisse der Besprechungen vorliegen, werden wir entsprechend berichten.

