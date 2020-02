Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Ohne Helm und unter Drogeneinfluss mit gestohlenem Kleinkraftrad unterwegs

Mönchengladbach (ots)

Ohne Helm, dafür aber unter Drogeneinfluss war am Montag, 3. Februar, ein 16-Jähriger aus Mönchengladbach unterwegs - mit einem als gestohlenen gemeldeten Roller.

Einer Streifenwagenbesatzung war das Krad gegen 14.30 Uhr auf der Mittelstraße aufgefallen. Als der Jugendliche die Beamten erblickte, versuchte er, über die Dahlener Straße hinweg zu flüchten und konnte in einer Einfahrt neben einem Parkhaus am Rheydter Ring gestellt werden. Er räumte das Fahren ohne Fahrerlaubnis und das Fahren unter Drogenkonsum ein. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Beschuldigte seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Das Kleinkraftrad war etwa eine Dreiviertelstunde zuvor in Heyden an der Keplerstraße entwendet worden. Der Geschädigte hatte dort zwei auf seinem Roller sitzende Tatverdächtige, die in Richtung Römerstraße geflüchtet waren, zu Fuß nicht mehr einholen können und daraufhin die Polizei verständigt.

Die Ermittlungen der Polizei Mönchengladbach in diesem Fall dauern an. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell