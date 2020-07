Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren - Schlüsselübergabe an der neuen Polizeiwache

In Ibbenbüren auf dem Schafberg wurde heute durch den Investor "Heda und Witthake Gutenbergstraße GbR" das neue Dienstgebäude der Polizei Ibbenbüren an den kommissarischen Landrat Dr. Martin Sommer übergeben. Mit der heutigen Schlüsselübergabe gehen Gefahr und Betriebskosten auf die Polizei über. Ein gutes Stück Arbeit muss aber noch getan werden, bis das Gebäude für den Polizeibetrieb funktionsfähig ist. Der Wachleiter der Polizeiwache Ibbenbüren, Herr Heeke, freut sich nach dem Einbau der Technik und der Ausstattung mit dem Inventar in das moderne Gebäude an der Osnabrücker Straße einzuziehen.

