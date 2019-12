Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

LWSPA M-V: Verdacht der Gewässerverunreinigung durch ölhaltiges Bilgenwasser

Wolgast (ots)

Am 24.12.2019 um 14:00 Uhr erlangten die Beamten der WSPI Wolgast Kenntnis von einer Gewässerverunreinigung im Museumshafen in Greifswald. Bei der Überprüfung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass sich eine ölhaltige Flüssigkeit auf einer Fläche von ca.50m x 10m auf dem Ryck ausgebreitet hatte. Es besteht der Verdacht, dass die ölhaltige Flüssigkeit über eine Leitung von einem Motorsegler in die Regenentwässerung und damit später in den Ryck gekommen ist. Der Motorsegler befindet sich derzeit im Winterlager an Land. Durch die örtliche Berufsfeuerwehr und die Abwasserwerke Greifswald wird versucht eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Die Beamten der WSPI Wolgast nahmen vor Ort Gewässerproben sowie Vergleichsproben. Eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Gewässerverunreinigung sowie Unerlaubtem Umgang mit Abfällen wurde aufgenommen. Die Ermittlungen dauern noch an.

Streifendienstleiter WSPI Wolgast

