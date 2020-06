Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Uedem/Keppeln - Zeugen von Unfallflucht gesucht

Uedem (ots)

Am Samstag, 06.06.2020, ereignete sich gegen 10.30 Uhr auf dem Parkplatz des Bauernmarktes Lindchen ein Verkehrsunfall, in dessen Folge sich die Verursacherin in ihrem weißen Fiat 500 zunächst aus dem Staub gemacht hat, aber im Rahmen der Fahndung ermittelt werden konnte. Sie gab vor, mit dem vermeintlichen Geschädigten gesprochen zu haben. Hierbei handelte es sich jedoch um einen unabhängigen Zeugen, der den Unfall beobachtet und die Geschädigten angesprochen hatte. Dieser oder auch weitere Zeugen werden nun gebeten, sich mit der Polizei in Goch, Telefon 02823-1250, in Verbindung zu setzen. (SI)

