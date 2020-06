Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Kellereinbrüche

Elektrogeräte entwendet

Goch (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (03.06.2020), 12:00 Uhr bis Montag (08.06.2020) 12:00 Uhr wurden im Bereich der Bahnhofstraße und der Feldstraße insgesamt fünf Kellerräume aufgebrochen.

In einem Mehrfamilienhaus auf der Bahnhofstraße entdeckte ein Bewohner des Hauses am Montag gegen 04:15 Uhr insgesamt drei aufgehebelte Türen von Kellerräumen. Letztmalig hatte der Bewohner die Kellerräume am Freitag (05.06.2020) gegen 08:00 Uhr betreten. Zu diesem Zeitpunkt war noch alles unbeschädigt. Was die Täter in dem genannten Zeitraum entwendet hatten, ist bislang unklar.

In der Feldstraße verschafften sich unbekannte Täter im gemeinsamen Keller zweier benachbarter Mehrfamilienhäuser Zugang zu zwei Kellerräumen. Hier wurde der Keller von Anwohnern letztmalig am Mittwoch betreten, bevor der Aufbruch der Keller am Montag gegen 12:00 Uhr auffiel. Die Täter entwendeten hier diverse elektrische Geräte und flüchteten in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen. (cp)

