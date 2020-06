Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Diebstahl

Elektro-Krankenfahrstuhl aus Tiefgarage entwendet

Geldern (ots)

Bereits in der Zeit zwischen Sonntagabend (24. Mai 2020) und Montagmittag (25. Mai 2020) entwendete ein unbekannter Täter aus einer Tiefgarage an der Glockengasse einen elektrischen Krankenfahrstuhl. Der E-Scooter der Marke Invacare, Typ Leo, ist silberfarben und ist an der Front mit einem schwarzen Einkaufskorb ausgestattet. Ein Kennzeichen trägt das Gefährt nicht. Die Tiefgarage ist über eine beschrankte Ein- und Ausfahrt an der Kapuzinerstraße zu erreichen. Mit einem Gefährt wie dem Krankenfahrstuhl lässt sich die Schranke umfahren, so dass der Täter vermutlich über diese Straße in unbekannte Richtung geflüchtet ist. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooters haben, werden gebeten, sich bei der Kripo Geldern unter 02831 1250 zu melden. (cs)

