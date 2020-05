Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Beregnungsanlage mit Kot beschmiert

Worms (ots)

Wie der geschädigte 63-jährige Landwirt gestern der Polizei zur Anzeige brachte, habe Unbekannter im letzten halben Jahr mehrfach seine in der Gemarkung Worms-Horchheim aufgestellte Beregnungsanlage mit -offenbar- Hundekot beschmiert. Diese musste er professionell reinigen lassen, weswegen ihm hierdurch ein finanzieller Schaden entstand. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

