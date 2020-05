Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Pedelec gestohlen

Worms (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 16:30 Uhr schnappte sich ein unbekannter Mann das Pedelec der 46-jährigen Wormserin, welche das Rad zu Hause in der Hofeinfahrt der Elisabeth-Orb-Straße abgestellt hatte, und machte sich damit aus dem Staub. Das knapp 2000 Euro teure, schwarz-grüne E-Bike der Marke Winora war zu diesem Zeitpunkt nicht mit einem Fahrradschloss gegen Wegnahme gesichert. Wie die Geschädigte beobachtete, sei der Täter ca. 30 Jahre alt, trug eine graue Jacke sowie eine graue Bommelmütze und führte eine weiße Plastiktüte mit sich. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell