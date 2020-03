Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Bleichenviertel-Festnahme

Mainz (ots)

Am Montagmorgen konnte ein per Haftbefehl gesuchter 42-jähriger festgenommen werden. Gegen 09:00 Uhr wurden die Beamten des Altstadtreviers zum Neubrunnenplatz gerufen, da sich dort Gruppen von mehr als 5 Personen aufhielten. Die Beamten konnten zwar keine Gruppen antreffen, jedoch eben jene Person, von dem die Streife wusste, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht. Der 42-jährige wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

