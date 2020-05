POL-PDWO: Worms - Betrunken mit gestohlenem Fahrrad unterwegs

Polizeidirektion Worms

Gestern, gegen 13:30 Uhr erkannte ein 52-jähriger Wormser im Vorbeifahren sein im letzten Sommer gestohlenes Fahrrad wieder, als er selbst in Worms-Rheindürkheim mit dem Rad unterwegs war. Den "neuen" Besitzer seines Fahrrades, der die Straße Am Fahrt befuhr, stoppte er und sprach diesen darauf an. Der 35-jährige Mann gab sich unschuldig, weswegen die Polizei hinzugerufen wurde. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 35-jährigen Wormsers fest. Mit 1,94 Promille wurde ihm eine Blutprobe entnommen und das gestohlen gemeldete Fahrrad zur Aushändigung an den rechtmäßigen Eigentümer sichergestellt.

