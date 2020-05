Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Körperverletzung während des Gottesdienstes im Wormser Dom

Worms (ots)

Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Teilnahme am Gottesdienst im Wormser Dom nur mit vorheriger Anmeldung möglich. Daher wurde am Samstagmorgen einem nicht registrierten Paar der Zutritt zum Gottesdienst im Dom verwehrt. Eine männliche Person hat aus Unverständnis über diese Auflage daraufhin das Opfer am Hals gewürgt. Das Opfer konnte sich befreien und ins Innere retten. Der bisher unbekannte Täter soll zwischen 40-50 Jahre alt sein, habe eine kräftige Statur, trug eine runde Brille, kurze, graue Haare, und eine orangene Mund-Nasen-Bedeckung.

