Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Heranwachsender schlägt Bekannten bewusstlos

Worms (ots)

Am Freitagabend kommt es in der Alzeyer Straße in Worms zu einem Streit zwischen zwei polnischen Staatsangehörigen. In der folgenden körperlichen Auseinandersetzung geht das alkoholisierte 24-jährige Opfer zu Boden. Der ebenfalls alkoholisierte 19-jährige Täter tritt daraufhin bis zur Bewusstlosigkeit auf den Kopf des am Boden liegenden Opfers ein. Das Opfer erleidet eine Nasenbeinfraktur und wird im Krankenhaus medizinisch behandelt. Der Täter wird durch die Polizei in Worms vorläufig festgenommen.

