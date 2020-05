Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Beim unerlaubten Linksabbiegen Radfahrer verletzt

Worms (ots)

Gestern, um 19:00 Uhr wurde am Marktplatz ein Pedelec-Fahrer bei der Kollision mit einem PKW verletzt. Der 27-jährige Autofahrer befuhr die Peterstraße in Richtung Stephansgasse und wollte verbotswidrig nach links in Richtung Neumarkt abbiegen. Hierbei achtete der Wormser nicht den Vorrang des aus der Stephansgasse entgegenkommenden 17-jährigen E-Mountain-Bike-Fahrers, wodurch es zum Zusammenstoß und Sturz des Radfahrers kam. Dabei erlitt er leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden und Prellungen. Sein mehr als 3000 Euro teures Bike war Totalschaden. Am PKW entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell