Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

FW-LFVSH: Landtagspräsident besucht Jugendfeuerwehren und wirbt für Feuerwehr-Mettwurst

Kiel (ots)

Die Feuerwehr-Mettwurst ist zurück

- 1 Euro pro Wurst für die fünf Landesfeuerwehrverbände im Norden - Bereits ca. 485.000 Euro gespendet - Schirmherr Klaus Schlie, Präsident des Schleswig-Holsteinischen Landtages, besucht Feuerwehren und EDEKA-Märkte

Im Oktober startete EDEKA Nord die bereits neunte Feuerwehr-Mettwurst-Aktion. Seitdem wird die beliebte Wurst wieder bis zum 31. Dezember in den rund 670 EDEKA-Märkten und Marktkauf-Häusern in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und dem nördlichen Niedersachsen sowie Brandenburg erhältlich sein. Ein Euro jeder verkauften Wurst geht an die fünf norddeutschen Landesfeuerwehrverbände, denn: Mit ihrem Einsatz für das Gemeinwohl bilden die Freiwilligen Feuerwehren das Rückgrat der zivilen Gefahrenabwehr.

"Mit dieser Aktion sichern wir jedes Jahr ein Stück Heimat! Gerade die Freiwilligen Feuerwehren sind auf unsere Unterstützung angewiesen und mit der Feuerwehr-Mettwurst konnten wir bereits rund 485.000 Euro für unsere Freunde und Helfer generieren", erläuterte Martin Steinmetz. Mit den Geldern werden u. a. die Nachwuchswerbung und Bildungsangebote für junge Feuerwehrleute und Jugendfeuerwehrangehörige finanziert.

Landtagspräsident Klaus Schlie: "Ich freue mich über jede Unterstützung der Feuerwehr. Wir benötigen auch in diesem Beruf und Ehrenamt mehr geschulte Fachkräfte. Mit der Spendensumme von EDEKA fördern wir erfolgreich unsere Jugendfeuerwehr im ganzen Land. Dazu gehören beispielsweise Schulungen von Ausbilderinnen und Ausbildern oder gemeinsame Gruppenfahrten. Im Dezember besuche ich, wie angekündigt, einige Feuerwehren und Märkte, die gemeinsame Aktionen durchführen und bin gespannt auf die Begegnungen vor Ort."

Rüdiger König, stellvertretender Landesjugendfeuerwehrwart SH ergänzt: "Wir freuen uns, dass der Landtagspräsident dem Ehrenamt und den Aufgaben und Tätigkeiten der Feuerwehr durch diese Aktion Wertschätzung gegenüber bringt und noch mehr Aufmerksamkeit schafft."

Ablaufplan Besuche am 7. und 14. Dezember:

7. Dezember 2019 - südliches Schleswig-Holstein

EDEKA Süllau Eric Süllau Grambeker Weg 45 23879 Mölln 9:30 Uhr

EDEKA Reinhardt Jörg Reinhardt Hansdorfer Landstr. 140 22927 Großhansdorf 11:00 Uhr

EDEKA Martens Maren Meineke Georg-Sasse-Str. 35-39 22949 Ammersbek 12:05 Uhr

EDEKA Appel Nicole Appel Krupunder Heide 2a 25462 Rellingen 13:30 Uhr

14. Dezember 2019 - Großraum Kiel/Neumünster

EDEKA Schmoock Annette Schmoock Hasselrader Weg 2 24242 Felde 10:30 Uhr

EDEKA Hauschildt Marco Hauschildt Dorfstr. 14 24220 Flintbek 11:45 Uhr

meyer's Jan Meifert Goethestr. 13 24534 Neumünster 13:00 Uhr

Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen, an den Terminen teilzunehmen und zu berichten. Die jeweiligen Feuerwehren werden sich vor Ort präsentieren.

Medien-Rückfragen bitte an:



Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein

Holger Bauer

Pressesprecher

Telefon: 0431 / 603 2195

Mobil: 0177 / 2745486

E-Mail: bauer@lfv-sh.de

http://www.lfv-sh.de

Original-Content von: Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell