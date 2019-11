Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdieb auf Parkplatz

Ludwigshafen (ots)

Am 11.11.2019, gegen 14:00 Uhr, wurde ein 76-Jähriger auf einem Parkplatz des Gesundheitszentrums in der Ludwig-Guttmann-Straße von einem unbekannten Mann gefragt, ob er Geld wechseln könnte. Als der 76-Jährige in seinem Geldbeutel nachschaute, redete der Unbekannte ununterbrochen auf ihn ein und fing auf einmal auch an in dem Geldbeutel des 76-Jährigen zu suchen. Erst einige Zeit später stellte der 76-Jährige fest, dass mehrere hundert Euro Scheingeld aus seinem Geldbeutel fehlten. Der Unbekannte war etwa 1,75 m groß, hatte dunkle kurze Haare und trug schwarze Kleidung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

